Mahdi ging te ver, ook voor CD&V: voorzitter zaait verdeeldheid met TikTok-filmpje

Het TikTok-filmpje van CD&V-voorzitter Sammy Mahdi over de Reuzegommers zorgt voor gemor in de Wetstraat, maar ook in de eigen partij. Alleen gebeurt het in stilte. Een partij in zwaar weer toont geen interne verdeeldheid.

CD&V-voorzitter Sammy Mahdi twijfelt aan de straffen die de Reuzegommers krijgen en laakt dat Acid zwaardere straffen riskeert om het openbaar maken van enkele namen van Reuzegommers. “Je moet mij eens uitleggen hoe het komt dat de straffen die Acid kan krijgen, mogelijk hoger oplopen dan de werkstrafjes die de Reuzegommers hebben gekregen”, zegt Mahdi in een filmpje dat door 400.000 Tiktokkers werd bekeken.

Het valt op: Mahdi krijgt er veel steun. Maar in de partij klinkt tussen neus en lippen groter verdeeldheid. Koen Geens, oud-minister van Justitie, hield zich stil, maar in feite weet iedereen wat de CD&V’er er van vindt: het is niet oké om de rechterlijke macht op die manier in twijfel te trekken. Verschillende CD&V’ers stellen zich vragen bij hun voorzitter. Maar dat openlijk uiten: dat is andere koek. De partij zit in zwaar weer. Er zijn slechte peilingen.

Het blijft voor de partij zoeken naar de juiste toon. Naar wat het DNA van de partij is: besturen. En naar wat de partij nog kan zijn

Vele CD&V’ers vinden het goed dat de voorzitter het buikgevoel probeert te capteren. Maar in die poging ging hij deze keer te ver. Velen vallen uit de lucht over het filmpje. De voorzitter handelde duidelijk op eigen houtje. De communicatie wordt her en der omschreven als ‘schockerend’. Sommigen stellen vast dat CD&V nooit de extreme partijen zal kunnen overtreffen. En anderen uiten een bezorgdheid over hoe ze de gepolariseerde samenleving zullen kunnen verenigen.

Kritiek op media

Afgesproken lijn in de partij is wel de kritiek op de media: niet elk verhaal wordt op dezelfde manier belicht. Dat laken ze. Dat zijn de twee maten en de twee gewichten. Maar de boodschap ging toch deels verloren in de vorm. In de mix met de verdediging van de rapper Acid. Het blijft voor de partij zoeken naar de juiste toon. Naar wat het DNA van de partij is: besturen. En naar wat de partij nog kan zijn. Niemand valt Sammy Mahdi publiekelijk af. Maar de verdediging klonk evenmin keihard.

Het College van de hoven en de rechtbanken noemt intussen de “opruiende uitspraken” van sommige politici — en daarmee wordt verwezen naar Mahdi — na het arrest in de zaak-Reuzegom “ontoelaatbaar en onaanvaardbaar”. Er wordt wel opgeroepen om het ongenoegen en wantrouwen bij de bevolking ernstig te nemen en daarover een parlementair debat te voeren.

Media zijn bij processen terughoudend om namen te noemen van verdachten of veroordeelden, of om hen herkenbaar in beeld te brengen. Dat geldt ook voor HLN. In de meeste rechtbankverslagen zal u daarom enkel initialen lezen en gerasterde foto’s zien. Om van die regel af te wijken nemen we altijd -helemaal onafhankelijk- verschillende factoren in overweging. Gaat het om een zaak van maatschappelijk belang? Dat is hier overduidelijk het geval. Maar ook de zwaarte van de straffen. Omdat in dit arrest geen effectieve gevangenisstraffen zijn uitgesproken, hebben we gekozen om in onze artikels geen volledige namen te noemen of foto’s te tonen. Dat principe staat los van de kritiek die er te geven is op het arrest.