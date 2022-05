Mahdi: “Europa moet strenger kunnen optreden als landen eigen onderdanen niet terug willen nemen”

Bij CD&V lijkt niemand zich geroepen te voelen om het op te nemen tegen Sammy Mahdi, die zich kandidaat stelt om de nieuwe partijvoorzitter te worden. Mahdi is net terug van New York, waar een bijeenkomst plaatsvond over het Marrakesh-pact. “Europa moet strenger kunnen optreden als landen eigen onderdanen niet terug willen nemen”, zegt Mahdi daarover in de studio van ‘VTM Nieuws’.

“Landen van herkomst zijn verplicht om eigen onderdanen terug te nemen als ze niet in ons land mogen blijven”, vertelt Mahdi. “Ik heb in New York heel wat bilaterale gesprekken gevoerd om ervoor te zorgen dat landen hun eigen onderdanen terugnemen. Volgens mij moet Europa veel strenger kunnen optreden. Als landen weigeren om onderdanen terug te nemen, dan moeten er stevige maatregelen zoals visum- en handelssancties volgen.”

De Staatssecretaris voor Asiel en Migratie stelt zich kandidaat om de nieuwe voorzitter van CD&V te worden, maar verder wil hij nog niets kwijt over wie hem zal opvolgen. “Ik zal ervoor zorgen dat de juiste persoon terechtkomt in de functie van Staatssecretaris voor Asiel en Migratie. Het departement gaat over de samenleving, over hoe je voor strenge en kordate migratieregels zorgt zonder mensen uit te sluiten op basis van afkomst of huidskleur.” Voorts benadrukt Mahdi dat hij het belangrijk vindt dat Joachim Coens nog een rol blijft spelen binnen de partij.

Stikstofdossier

De nieuwe Minister van Werk, Economie en Landbouw Jo Brouns krijgt meteen enkele heikele dossiers, zoals het stikstofdossier, onder de neus geschoven. Maar liefst 41 bedrijven moeten verplicht de deuren sluiten. “Ik hoop dat iedereen tevreden is dat er een minister is die het opneemt voor onze landbouwers”, reageert Mahdi. “Je moet iets doen aan de hoge hoeveelheid stikstof. We zijn bij de slechtste leerlingen van Europa, maar daarnaast mogen we niet vergeten dat landbouwers ook ondernemers zijn.”

Mahdi wijst op het vreemde systeem in het stikstofdossier. “De technologie die ervoor zorgt dat je in België als landbouwbedrijf van ‘rood’ naar ‘oranje’ kunt gaan - en dus een gezonder bedrijf wordt - staat nog niet op de lijst in Vlaanderen. Dat betekent dat hetzelfde bedrijf in België niet, maar in Nederland bijvoorbeeld wel verder zou kunnen blijven werken. Je moet bereid zijn om te luisteren naar de bezwaren die er vandaag zijn.”

Actie federale regering

Tot slot zegt Mahdi dat de federale regering “nog veel moet realiseren”. Hij refereert onder meer aan de arbeidsdeal. “We moeten iedereen aan het werk krijgen of we komen in de problemen”, luidt het. “De werkzaamheidsgraad in ons land is niet hoog genoeg. Ook het pensioenplan moet aangepakt worden. Het is een goede zaak dat premier Alexander De Croo aan een zomerakkoord wil werken.”

Mahdi wil zijn stempel drukken op de federale regering, maar niet op de extraverte manier zoals Georges-Louis Bouchez dat doet. “Een partijvoorzitter geeft altijd zijn mening. Je moet de visie van de partij duidelijk blijven maken. Ik heb de ambitie om Sammy Mahdi te zijn en niet de Vlaamse George-Louis Bouchez”, besluit hij.