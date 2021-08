Mahdi blijft asielzoekers terugsturen naar Afghanistan ondanks oprukkende taliban: “Ook ik maak me zorgen, maar we moeten de regels blijven toepassen”

Beke wil Vlaamse assisten­tie­wo­nin­gen inzetten als noodopvang voor slachtof­fers overstro­min­gen

6:15 Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) wil lege assistentiewoningen in Zuid-Limburg of het zuiden van Vlaams-Brabant aanbieden aan de slachtoffers van de overstromingen in Wallonië. "Alle beetjes helpen", zegt Beke vandaag in de kranten van Mediahuis.