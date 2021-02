Magnette wil vaccin AstraZeneca voor studenten, Vandenbroucke staat op de rem: "Jongeren perspectief geven betekent niet hen eerst vaccineren”

Minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (sp.a) wil de impact van het advies over het gebruik van het AstraZeneca-vaccin in kaart laten brengen door experts. De minister wil ook een "misverstand" over een mogelijke voorrang voor jongeren rechtzetten. "Als je jonge mensen perspectief wil geven dan is het niet zo dat je die jonge mensen als eerste moet vaccineren", zei Vandenbroucke vanmorgen in De Ochtend. "Dat wil ook niet zeggen dat we jonge mensen tot het laatste zullen moeten wachten. Dat is nooit gezegd.”

In België zal het vaccin van AstraZeneca voorlopig niet worden toegediend aan 55-plussers. Dat gebeurt op basis van een voorlopig advies van de Hoge Gezondheidsraad. Het advies stelt dat het vaccin zeer goed werkt voor mensen tussen 18 en 55 jaar, maar voor ouderen zijn onvoldoende gegevens voorhanden.

Volgens minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke zal de beslissing een impact hebben op de verdere vaccinatiecampagne. Hoe groot die impact precies zal zijn, wordt vanavond verder bekeken door de taskforce Vaccinatie. Ook de Interministeriële Conferentie (IMC) Volksgezondheid, met ministers uit de federale en regionale regeringen, buigt zich vanochtend over de kwestie. Minister Vandenbroucke vraagt "een beetje geduld". "Ik weet dat het vervelend is, maar laat ons dat allemaal goed in kaart brengen.”

Ook viroloog Marc Van Ranst vraagt de experten in de taskforce wat tijd te geven de strategie aan te passen. “Elke dag moet er wel bijgestuurd worden, omwille van leveringen die niet doorkomen, of firma’s die meer leveren. Dat beïnvloedt de uitrol, positief of negatief. Hier moeten we goed nadenken over wat we ermee moeten doen. Als de woonzorgcentra, de zorg en de 65-plussers gevaccineerd zijn, dan komt de moeilijke discussie.”

Misverstand

In een aantal Franstalige kranten stelt PS-voorzitter Paul Magnette ondertussen voor om het AstraZeneca-vaccin te gebruiken voor studenten. Dat voorstel ligt een beetje in het verlengde van de oproep om jongeren tussen 18 en 24 naar voor te schuiven in de vaccinatiecampagne.

Minister Vandenbroucke loopt niet meteen warm voor die suggestie. "Ik wil toch een misverstand uit de wereld helpen. Als je jonge mensen perspectief wil geven, dan is het niet zo dat je die jongen mensen eerst moet vaccineren. We moeten voldoende snel een voldoende grote groep in de samenleving vaccineren zodat je geen uitslaande brand meer hebt in de ziekenhuizen", aldus Vandenbroucke. "Iedereen moet kunnen profiteren van het feit dat we goed vaccineren. Dat wil niet zeggen dat jonge mensen tot het laatst moeten wachten. Dat is nooit gezegd.”

Kappers open? “Niet het mogelijke begin van hele reeks versoepelingen”

Nu de cijfers van de ziekenhuisopnames en overlijdens dalen, is het onder meer uitkijken of de kappers effectief opnieuw de deuren mogen openen vanaf 13 februari. Het Overlegcomité buigt zich daar vrijdag over. Vandenbroucke wil niet vooruitlopen op dat overleg: "Het gevoel is dat veel mensen heel erg nood hebben aan de kapper. Maar ik ga niet vooruitlopen op de beslissing. Dat zal afhangen van waar we staan met het virus. Maar het zou heel onvoorzichtig zijn om dit te zien als het mogelijke begin van een hele reeks versoepelingen.”