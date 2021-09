Magnette wil gratis openbaar vervoer, maar vangt meteen bot

Volgens Magnette is er in de klimaatcrisis een “elektroshock” nodig. Dat gaat samen met grootschalige investeringen en gratis openbaar vervoer. De NMBS gratis maken zou 700 miljoen euro per jaar kosten. Volgens Magnette kan dat bedrag gemakkelijk gevonden worden. “De taks van 0,15 procent op de effectenrekeningen brengt 500 miljoen per jaar op”, aldus de PS-voorzitter in Le Soir. “Door die op 0,5 procent te brengen, zullen we de noodzakelijke middelen ruimschoots hebben. En als we de NMBS in eerste instantie gratis maken voor de -24-jarigen en de 65-plussers, zal dat maar 150 miljoen kosten.” Gratis openbaar vervoer in ons land is geen primeur. Hasselt voerde het begin 1997 in, een beslissing van toenmalig SP-burgemeester Steve Stevaert (1954-2015). Zestien jaar later, in 2014, kwam aan de gratis bussen in de Limburgse hoofdstad een einde.