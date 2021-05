Magnette vraagt geen ontslag van veroordeelde partijgenoot Jean-Charles Luperto

Ontbijten met HLN-lezer Karen Premereur (51): “Net terug uit Dakar, en toch is een dag naar de Ardennen nu ook voor mij al een hele uitstap”

10:00 In onze rubriek ‘Ontbijt met lezer’ belden we dit weekend aan bij Karen Premereur (51) uit Pollare. Beroepshalve is Karen ondanks corona blijven vliegen. “In mei ben ik 22 jaar stewardess en dat is altijd een meisjesdroom geweest.” Haar man André (61) heeft er nooit een probleem van gemaakt als hij thuis achterbleef met hun inmiddels 16-jarige zoon Gillian (16).