Magnette over debat tussen Bouchez en Van Grieken: “Als MR niet snel gereageerd had, was er heus politiek probleem ontstaan”

Zonder snelle reactie van de MR had het debat tussen voorzitter Georges-Louis Bouchez en Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grieken tot “een heus politiek probleem” geleid. Dat zei PS-voorzitter Paul Magnette in het programma ‘C’est pas tous les jours dimanche’ op de Franstalige zender RTL-TVi.

Bouchez zorgde deze week voor ophef in Franstalig België door in debat te gaan met Van Grieken in het VRT-programma ‘Terzake’. In het zuiden van het land is er immers een cordon médiatique rond extreemrechts. De MR bevestigde intussen dat de partij achter de bepalingen van deze gedragscode blijft staan.

Magnette herhaalde vandaag dat het debat een schending van de gedragscode vormde. Met een mogelijke uitsluiting van de liberalen uit de regionale regeringen tot gevolg? “Zonder de snelle reactie van de MR had het debat een echt politiek probleem gesteld. We hadden er dan over moeten praten en lessen uit trekken.”

Volledig scherm Georges-Louis Bouchez (MR) en Tom Van Grieken (Vlaams Belang). © Terzake

“Stoor me aan provocaties”

Het neemt niet weg dat Magnette zich stoort aan “de provocaties, ontsporingen en aanvallen” van Bouchez. “Het is belangrijk dat een partner op alle vlakken correct is en de fundamentele engagementen respecteert. Het politieke klimaat is verslechterd en dat stelt een fundamenteel probleem.”

Magnette is wel blij dat de MR klare wijn heeft geschonken over het behoud van het cordon sanitaire. “Op zekere manier is Bouchez tot de orde geroepen door de MR. Hij heeft zich geëngageerd om niet meer met extreemrechts te discussiëren”, concludeerde hij.

Volledig scherm Mathieu Michel (MR). © Photo News

Michel: “Ik zou het niet doen”

Eerder in de uitzending had federaal staatssecretaris en MR-kopstuk Mathieu Michel geoordeeld dat Bouchez het cordon niet had gebroken. “Hij trok ten strijde tegen onaangename ideeën in Vlaanderen, een regio waar het cordon médiatique niet bestaat.”

Volgens de regels van het Franstalige cordon is de locatie van het debat echter niet van tel. Michel verwees daarop naar de specifieke mediacontext in Vlaanderen en de aanwezigheid van het discours van extreemrechts op sociale media. Maar of hij zelf zou debatteren met de voorzitter van Vlaams Belang? “Persoonlijk zou ik dit niet gedaan hebben.”