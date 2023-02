Magnette oogst kritiek met uitspraken over Vlamingen en Walen: “Zo bewijst hij dat hij ongeschikt is als premier”

De voorzitter van de Franstalige socialisten wordt in het interview geconfronteerd met het cliché van de hardwerkende Vlaming en de luie Waal. Hij antwoordt daarop met een grapje om dan te besluiten: "Vlamingen moeten altijd hard werken, Walen genieten graag van het leven. Is dat zo verkeerd?" Even voordien had Magnette eraan herinnerd dat er in Vlaanderen eeuwenlang armoede was, "en het zit blijkbaar in de genen om zo hard mogelijk te werken.”