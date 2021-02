Maggie De Block uit kritiek op experten: “Bevolking walgt van hun communicatie”

Het gevaar van de heropening van de kappers zit ‘m in de boodschap: “De versoepe­lings­bri­ga­de krijgt nu de wind in de zeilen. Hoe gaan we dat stoppen?”

10:16 Hoera, die wuivende kuif mag er eindelijk af! Weg met het nektapijt en de uitgroei! Maar is het wel véilig, om met z’n allen in de kappersstoel te gaan zitten? Creëren we nu geen precedent en zullen andere sectoren steeds nadrukkelijker versoepelingen eisen die de overheid niet meer kan weigeren - ‘Zij wel, dan wij ook’? En vooral: is de heropening van kapsalons wat we met z’n allen nodig hebben om het de komende maanden vol te houden, voor de vaccins het normale leven weer mogelijk maken?