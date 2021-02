Maggie De Block tegen pas gevaccineerde arts: “U werd prioritair gevaccineerd om patiënten te kunnen helpen, niet om te dansen”

Sarahastof­wolk zorgt voor hoge concentra­ties fijn stof in de lucht

14:28 In drie gewesten worden hoge fijnstofconcentraties in de lucht gemeten. Die zijn het gevolg van de Saharastofwolk die over ons land trekt, die ook in andere delen van Europa voor overlast zorgt. De Intergewestelijke Cel voor het Leefmilieu (IRCEL) verwacht dat de fijnstofconcentraties nog minstens 24 uur verhoogd blijven.