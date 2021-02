Maggie De Block spreekt zeldzame keer over haar gewicht: “Ik wil een rolmodel zijn”

Voormalig minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) heeft gisteren in De zevende dag gesproken over haar gewicht. Dat is iets wat ze zelden doet, maar ze maakte een uitzondering naar aanleiding van de nieuwe tragikomische reeks Albatros, over een afslankingskamp.

De Block - arts en momenteel fractieleider voor haar partij in de Kamer - vertelde waarom ze de stilte doorbreekt. Nadat ze in haar leven ontelbare diëten volgde - “op mijn leeftijd heb je ze allemaal waarschijnlijk al zeven keer geprobeerd” - heeft ze vrede genomen met wie ze is. Meer nog: ze wil naar eigen zeggen “een rolmodel” zijn. “Ik ben dan ook een ervaringsdeskundige. Veel mensen spreken mij aan als ik in een winkel kleren sta te passen. Op een positieve manier. Ik krijg zelfs mails om te vragen waar ik mijn kleren koop.”

Dat neemt niet weg dat ze soms ook “bagger” over zich heen krijgt door haar gewicht. Of haar dat raakt? “Het is vaak niet wát er gezegd wordt, maar wíé het zegt”, getuigt ze. “Je kan er altijd wel een antwoord op geven. Maar dat lijkt me de moeite niet. Ik zet me daar gewoon over.”

Ongezond

Ze drukt er ook op dat zwaarlijvigheid niet noodzakelijk betekent dat je ongezond leeft. “Overgewicht kan veroorzaakt worden door verschillende factoren, zoals erfelijkheid en medicatie”, aldus de voormalige minister. “Het wil niet zeggen dat je per se ongezond leeft. Misschien zijn wij zelfs nog méér met onze gezondheid bezig en proberen we nog méér om te bewegen en gezond te eten.”

Zelf kiest ze voor “een goede maar gezonde keuken”. “Ik let erop, want anders was ik misschien nog veel dikker”, aldus De Block. “Ik heb ook mijn kinderen zo opgevoed. Maar het is wat het is. En je moet je afvragen of je de rest van je leven alleen met diëten bezig wil zijn of ook andere dingen wil doen, zoals politica of acteur worden. Het is een keuze. Het is ook een mentaal proces.”

Gezondheidsrisico’s

Desondanks is ze zich bewust van de gezondheidsrisico's. “Obesitas is een chronische aandoening, een belasting voor je lichaam, zowel voor je gewrichten als voor je hart. De comorbiditeit daarvan is bekend. Dat moeten we niet uit de weg gaan. Dat hebben we in coronatijden ook gezien (overgewicht wordt als een risicofactor beschouwd om een ernstige vorm van Covid-19 te ontwikkelen, red.).”

Daarom besteedde ze er als minister aandacht aan, zo zegt ze nog. Getuige daarvan het convenant met de voedingsindustrie om bereide maaltijden een gezondere samenstelling te geven en de porties kleiner te maken, het invoeren van de nutriscore op de verpakking van voeding en de terugbetaling van diëtisten voor kinderen die doorverwezen worden door de huisarts of de pediater.

Drie jaar geleden getuigde De Block ook al een keer over haar gewicht op Facebook. Ze vertelde toen hoe ze tot haar achttiende constant op dieet was. “Maar toen heb ik gezegd: het is genoeg geweest. Stoppen met diëten was een opluchting.”

