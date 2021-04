Maggie De Block reageert na racistische uitspraak van haar man: "Zo is hij niet"

"Van die vuile zwarten hebben we er al genoeg in Merchtem." Na een racistische uitspraak zag Luc Asselman - de man van voormalig minister Maggie De Block (Open Vld) - zich genoodzaakt zijn ontslag aan te bieden in een gemeentelijke commissie. "Het was eruit voor ik het besefte." Maggie De Block begrijpt niet waarom haar man zo reageerde: “In de 40 jaar dat ik hem ken, heb ik hem nog nooit op zo’n uitspraak betrapt”.