Maggie De Block is ‘beschadigingsoperatie’ van oppositie tegen De Croo beu: “Eva De Bleeker kan dit stoppen”

Felle kritiek op Demir na uitspraak over opvang vluchtelin­gen

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir heeft een storm van kritiek geoogst over een uitspraak in een interview met ‘Knack’. Daarin zegt de N-VA-minister dat de open ruimte in Vlaanderen onder meer onder druk staat door de opvangcapaciteit voor vluchtelingen. “Maar we kunnen toch ook geen miljoenen varkens houden”, zo maakt de minister een vergelijking. Die vergelijking is bij verschillende politici in het verkeerde keelgat geschoten.

14:11