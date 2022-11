Magda Janssens (110) is oudste inwoner van Benelux: “Eén keer zijn we met z'n allen afscheid komen nemen. Plots werd ze wakker: ‘Is ’t hier feest misschien?’”

TikTok HLN bereikt mijlpaal van 200.000 volgers: “Het is een leuk medium om op snelle manier nieuws te consumeren”

Op straat wordt hij al aangesproken als de ‘meneer van het nieuws’. En dat hoeft niet te verbazen want op TikTok brengt host Jonas Lips (24) nieuws op maat van jongeren. Elke dag bereikt hij honderdduizenden jongeren in Vlaanderen. Gisteren haalde het TikTok-account van HLN, ‘@hln_be’, zelfs de kaap van 200 000 volgers – en dat is gebeurd in een recordtempo, want binnen een week blaast HLN TikTok zijn eerste verjaardagskaarsje uit!

15 november