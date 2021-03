Mag Tupperware stilaan bij oud plastic? Geen homeparty's meer in Nederland, ook bij ons minder populair

Voor de duidelijkheid: dit wordt geen in memoriam. In Nederland stopt Tupperware met directe verkoop wegens tegenvallende cijfers, maar in België is dat niét het geval. "Eén van de veertien fabrieken wereldwijd staat namelijk in Aalst", horen we bij Olga Guns (56) uit Turnhout, die consulente is. "Zodoende heeft het Amerikaanse bedrijf een sterke band met ons land, België is hen genegen." Maar ook hier is de verkoop uiteraard verminderd, sinds de pandemie van het woord 'feestje' iets strafbaars maakte. "Vóór corona gingen mijn man en ik naar tien homeparty's per maand. Vaak werd daarbij gekookt, want Tupperware heeft ook keukenrobots, roergardes, raspen... Nu proberen consulentes dat per Facebook of Instagram aan de vrouw te brengen, via vrienden. Dat lukt, maar liever laat je alles eens voelen en uitproberen."