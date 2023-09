Mag Sven Pichal vandaag naar huis? Kamer van Inbeschuldigingstelling buigt zich over Radio 2-presentator

Studenten verpleeg­kun­de zijn boos: “Niet zeker of we dit jaar onze 1.000 euro onkosten­ver­goe­ding krijgen”

Duizenden verpleegkundestudenten zijn boos op de Vlaamse regering. De onkostenvergoeding van 1.000 euro die hen in het vierde jaar van hun opleiding beloofd werd, is plots onzeker. Honderden betrokkenen hebben een open brief ondertekend. “We betalen maar liefst de helft van ons inschrijvingsgeld, zo’n 405 euro, om maandenlang fulltime gratis te werken”, zegt studentenvertegenwoordiger en verpleegkundige Robbe Van Leemput.