▶ Mag Sven Pichal straks meteen de gevangenis verlaten? Deze 3 scenario’s liggen nog op tafel

Deze twee plaatsen in België lopen volgens geoloog meeste gevaar op zware aardbeving

Een krachtige aardbeving met een magnitude van meer dan 6 op de schaal van Richter - zoals in de buurt van het Marokkaanse Marrakesh - is weinig waarschijnlijk in ons land, maar niet onmogelijk. Twee plaatsen lopen het grootste gevaar, aldus geoloog Hans Havenith van de Université de Liège.