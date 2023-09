Mag Sven Pichal morgen naar huis? Kamer van Inbeschuldigingstelling buigt zich over Radio 2-presentator

De luchtkwali­teit nabij jouw woning, school, of werk checken? Zo weet je het meteen

Hoe meer fijn stof en hoe minder bomen in de buurt, hoe vaker mensen naar de dokter moeten, concluderen de Onafhankelijke Ziekenfondsen in een grote studie in samenwerking met een heleboel onderzoeksinstituten. Maar hoe weet je hoe het met de luchtkwaliteit gesteld is in de buurt waar je woont of wil gaan wonen? Wat is de 3-30-300 vuistregel waarmee je al een heel eind komt? En op welke plaats kan je zelfs de luchtkwaliteit van uur tot uur zelf controleren? We helpen je op weg.