Mag mijn kind nog binnen sporten? En hoe gaat de overheid controleren of mijn kind één hobby uitoefent? Uw vragen beantwoord

Minister Beke: “Centra voor Geestelij­ke Gezondheid krijgen 5,6 miljoen extra subsidies”

26 januari De Vlaamse regering heeft in december al beslist een bijkomende subsidie van 5,6 miljoen euro toe te kennen aan de Centra voor Geestelijke Gezondheidszorg (CGG), bovenop de initiële investering van meer dan 20 miljoen in mentaal welzijn in het kader van het actieplan ‘Zorgen voor morgen’ bij de start van de coronacrisis. Dat stelt Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke, nadat Groen eerder op de dag een Urgentieplan voor Mentaal Welzijn voorstelde.