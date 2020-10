Mag ik tijdens de herfstvakantie een vakantiehuis met vrienden huren? En kan ik nog gaan wandelen? Uw vakantievragen beantwoord

Nog twee weken en de herfstvakantie begint. Voor heel wat gezinnen wordt het een lichtpunt in deze bizarre tijden. De vraag is alleen wat er nog van die vakantie overblijft nu onze vrijheden opnieuw zijn ingeperkt. Kunnen we straks nog naar het vakantiehuisje in de Ardennen en mogen we gaan wandelen met vrienden? Uw vragen beantwoord.