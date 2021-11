Mag ik thuis nog met vrienden afspreken? Wat als mijn werkgever telewerk niet toelaat? En wat met contactsporten binnen? De belangrijkste vragen over de nieuwe maatregelen beantwoord

Voor de optimisten: dit kan er wél allemaal nog (en was vorig jaar verboden)

De maatregelen die het Overlegcomité gisteren bekendmaakte en die zaterdag ingaan, zijn voor velen een domper. Maar misschien helpt het om te bedenken dat we er écht wel beter voorstaan dan vorig jaar rond deze tijd, toen we ongevaccineerd in een ‘verstrengde lockdown’ zaten. Daarom hier een lijstje voor optimisten, met alles wat allemaal wél nog kan en mag en vorig jaar verboden was.

10:04