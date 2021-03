Mag ik nog op weekend met mijn bubbel? En komen er nog examens in het middelbaar? Alle mogelijke antwoorden op uw vragen na het Overlegcomité

VUB-biostatis­ti­cus gelooft dat er ademruimte kan komen tegen 1 mei

17:17 De verstrengingen komen op een goed moment, want de Britse variant begint nu echt voor problemen te zorgen. Bovendien is deze ‘paaspauze’ het juiste moment om toch nog uitzicht te houden op het perspectief van 1 mei en de heropening van de cafés. Dat zegt Biostatisticus Kurt Barbé (VUB) in een reactie na het Overlegcomité.