“Mag ik geld? Mijn mama heeft een nieuwe heup nodig.” Waalse spoedarts die 2.000 valse vaccinatiebewijzen uitdeelde, loog en bedroog al eerder

Dakloze slachtof­fers van overstro­min­gen kunnen tweede installa­tie­pre­mie krijgen, Chaudfon­tai­ne plaatst dertig modulaire noodwonin­gen

Wie door de overstromingen van de afgelopen zomer dakloos is geworden, kan in bepaalde gevallen een tweede installatiepremie krijgen, een premie waarmee (gewezen) daklozen hun nieuwe woning kunnen inrichten. De gemeente Chaudfontaine heeft vrijdag ook enkele modulaire noodwoningen geïnstalleerd om slachtoffers in onder te brengen tot ze opnieuw naar hun getroffen woning kunnen. “De woningen zijn uitgerust met een keukentje en een douche, zodat de mensen in goede omstandigheden kunnen worden ondergebracht”, zegt burgemeester Daniel Bacquelaine (MR).

26 november