Mag Demir de stikstofregels zomaar verstrengen? En kunnen landbouwers de overheid aansprakelijk stellen? 5 vragen aan milieu-expert Hendrik Schoukens

KIJK. Zo speur je naar prachtige nachtvlin­ders in jouw tuin

Bij vlinders denken we allemaal meteen aan dagpauwogen, koolwitjes of koninginnenpages die we overdag vrolijk zien rondfladderen. Maar wist je dat amper 75 van de 2000 vlindersoorten in ons land dagvlinders zijn? Al de rest zijn nachtvlinders. En daar zitten heel wat verborgen schatten tussen. De jacht is geopend. In deze video bouwt onze HLN-wetenschapsexpert Martijn Peters samen met Rosan Heremans van Natuurpunt een lichtval om nachtvlinders te vangen.