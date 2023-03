Mag De Croo zomaar zijn pensioenextra’s wegschenken? Onze fiscaal expert legt uit: “Als hij iets wil rechtzetten dan is er maar één optie”

Heeft Herman De Croo (Open Vld) recht op een belastingvermindering als hij zijn ‘extra pensioen’ stort aan een goed doel zoals Stichting Tegen Kanker?

“Als zijn gift meer dan 40 euro bedraagt (in dit geval: ongeveer 250.000 euro bruto - netto mogelijk dus de helft) dan heeft hij recht op een belastingvermindering van 45 procent, maar dat is niet de enige regel. Maximum 10 procent van je totale netto-inkomen komt in aanmerking voor die belastingvermindering. Stel dat hij alleen maar pensioeninkomsten heeft dan zou dat in principe een 80.000 euro moeten zijn. Als je daar 10 procent van neemt, kom je op 8.000 euro uit en van dat bedrag mag hij dan 45 procent belastingvermindering inbrengen. In theorie kan hij 55.000 euro krijgen, maar door de verschillende beperkingen kan hij ‘slechts’ 3 à 4.000 euro recupereren.”

De Croo heeft dus recht op enkele duizenden euro’s aan belastingvermindering, maar kan hij dat fiscaal voordeel ook weigeren?

“Natuurlijk. Hij kan perfect afstand doen van zijn fiscaal voordeel door die schenking niet aan te geven bij zijn aangifte”, aldus Maus. De Croo vermeldde niets over de belastingvermindering toen hij de storting deze ochtend aankondigde, maar benadrukte wel dat hij de gift doet om “te tonen dat het niet om het geld te doen is”.

Is deze gift de beste optie of had hij iets anders moeten doen met dat geld?

“Als hij iets wil rechtzetten dan is er maar één optie: de centen terugsturen naar de belastingbetaler. Het is aan de belastingbetaler - de staat dus - om te beslissen wat er met dat geld gebeurt, maar De Croo gaat daar nu zelf over beslissen. Het is nobel wat hij doet, maar als je ervan uitgaat dat het gemeenschapsgelden zijn dan moeten die ook terugkeren naar de gemeenschap.”

De Croo verklaarde dat in zijn ogen het onmogelijk is om het bedrag terug te schenken aan de staat, maar dat betwist onze geldexpert dus. “Hij heeft het gekregen van het parlement dus in principe kan hij zeggen dat hij het teruggeeft.”

