Maëlle (14) stapte jaar geleden uit het leven nadat naaktbeelden verspreid werden: "Jongeren zijn zich vaak niet bewust van impact van hun daden”

Er waren meteen sterke vermoedens dat pestgedrag aan de basis lag van de wanhoopsdaad. Uit het onderzoek is nu gebleken dat drie tieners de kwalijke filmpjes op sociale media geplaatst hebben. Een van hen bracht een tijdje in een gesloten instelling door.

“Kapot van verdriet”

Advocaat Pierre Huet gaf voor de start van de zitting een korte reactie. “Een dochter in die omstandigheden verliezen is bikkelhard, mijn cliënt is dan ook kapot van verdriet”, klinkt het. “Gelukkig heeft hij wel een antwoord gevonden op al zijn vragen. Er staan zaken in het dossier waarvoor we liever de ogen zouden willen sluiten, maar dat mogen we net niet doen.”