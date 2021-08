Madina (32), ooit Miss Diamant, blikt terug op jeugd onder talibanbewind: “We speelden ‘spookje’ met onze boerka”

Carl Devos. Een sterke democratie vereist een sterk parlement, maar het onze mag ook voor eigen stoep vegen

6:00 In de afgelopen weken beleefden we met de overstromingen een van de grootste natuurrampen van de voorbije decennia. Na de machtsovername door de taliban moet een ongeziene reddingsoperatie opgezet worden. In beide gevallen is er kritiek op het overheidsoptreden: te laat of te traag. In het buitenland wordt daarover in het parlement stevig gedebatteerd. Dat van ons is nog even met vakantie.