Macabere ontdekking: menselijke armen en benen gevonden in drijvende koelkast op Albertkanaal

DE KROONGETUIGEN “My code name is Dexter, sorry to bother you.” Wie ontvoerde de Antwerpse en steenrijke baron Bracht?

“My code name is Dexter, sorry to bother you”. Wat het begin lijkt van een oude film, was voor de familie van de schatrijke Antwerpse baron Bracht het begin van een nachtmerrie. Zijn verdwijning in 1978 zette het land in rep en roer. Wie was Dexter, de ontvoerder die alles tot in de puntjes voorbereidde, en wat was hij van plan met baron Bracht?