Maatregelen “waarschijnlijk onvoldoende”, reageren experts

Gezondheidsexperts reageren algemeen genomen vrij teleurgesteld op de beslissingen van het Overlegcomité. Biostatisticus Geert Molenberghs (KU Leuven/UHasselt) en viroloog Marc Van Ranst zien enkele lichtpuntjes, maar vragen zich af of de nieuwe maatregelen zullen volstaan. VUB-professor Huisartsengeneeskunde Dirk Devroey vindt de maatregelen echter weinig doortastend en verwijt de overheid dat ze niet tijdig heeft geanticipeerd. Volgens Margot Cloet, topvrouw van zorgkoepel Zorgnet-Icuro, zijn de genomen maatregelen “waarschijnlijk onvoldoende om een kentering in de belasting in de ziekenhuizen teweeg te brengen.”

Cloet had liever een korte pauze met stevigere maatregelen gehad om daarna de samenleving geleidelijk aan te heropenen. De maatregelen van het Overlegcomité volstaan volgens haar niet. “Gisteren waren er 300 ziekenhuisopnames op één dag tijd. Dat zorgt voor een hele zware belasting op de zorg, terwijl er in oktober bijvoorbeeld ook 11 procent van het personeel afwezig was.”

Cloet is vooral ontgoocheld dat het GEMS-advies, waarin zwaardere maatregelen op tafel werden gelegd, niet is gevolgd. “Ik vrees voor een vicieuze cirkel, waarbij er binnen een aantal weken opnieuw extra maatregelen moeten worden genomen. Dat zou niet goed zijn voor de motivatie van de bevolking en ook niet voor die van het zorgpersoneel.”

Volgens Cloet lijken de maatregelen “eerder bestemd voor wanneer de piek in de coronacurves voorbij is” dan voor een moment wanneer alle indicatoren op rood staan, zoals nu het geval is. “Bovendien wordt het effect van de maatregelen pas binnen twee weken duidelijk, wanneer misschien ook het griepseizoen erbij zal komen. Ik ben dan ook bezorgd dat dat de zorgsector nog verder zal ontwrichten,” klinkt het.

Quote Het aantal besmettin­gen is even hoog als toen we vorig jaar aan de piek zaten, maar nu zitten we nog niet aan de piek. We zitten in een zorgelijke situatie. Geert Molenberghs

Molenberghs: “Mondmaskerplicht beter ook voor derde en vierde leerjaar”

Geert Molenberghs vindt vooral de verplichting om CO2-meters in de scholen te plaatsen een belangrijke maatregel. Ook is hij erg tevreden dat het telewerken verplicht wordt. “Dat zijn twee goede zaken. Het wordt afwachten of de genomen maatregelen ook voldoende zullen zijn om de coronacijfers te doen dalen, de opvolging wordt belangrijk. Dit is alleszins de laatste kans om de kentering in te zetten, terwijl we alle sectoren nog open houden.”

De verplichting om mondmaskers te dragen in de klassen, had Molenberghs graag uitgebreid gezien naar het derde en vierde leerjaar. Ook het nachtleven had wat hem betreft nog meer ingeperkt moeten worden. “Dat zijn dingen die we met de GEMS-expertengroep hadden voorgesteld. Die had ik er dus liefst nog bij gezien.”

Deze week werden besmettingscijfers van bijna 20.000 gevallen op één dag genoteerd, geeft hij nog mee. “Dat is even hoog als toen we vorig jaar aan de piek zaten, maar nu zitten we nog niet aan de piek. We zitten in een zorgelijke situatie.”

Quote De vaccins liggen er. Al moeten we hemel en aarde bewegen, de overheden moeten dit zo snel mogelijk realiseren. Marc Van Ranst

Van Ranst: “Zo snel mogelijk derde prik”

"Een aanvaardbaar pakket", noemde Marc Van Ranst de maatregelen in Het Journaal, al had hij graag de mondmaskerplicht nog iets strenger gezien. Ook hij had liever de mondmaskerplicht vanaf 9 jaar gezien, maar is net als Molenberghs zeer te spreken over de verplichting tot een installatie van een CO2-meter in de klaslokalen. "Dat is een verzuchting die al lang op tafel had moeten liggen. Ik hoop dan ook dat het nu om een echte verplichting gaat."

Of het totale pakket zal volstaan, is volgens Van Ranst echter moeilijk te voorspellen. "In de hospitalen heerst zenuwachtigheid, dus ik kan mevrouw Cloet begrijpen. Maar in de politiek moeten er compromissen gesloten worden,” reageert hij.

De KU Leuven-viroloog hoopt nu op een "stevige campagne" voor het geven van de derde prik tegen het virus. "De vaccins liggen er. Al moeten we hemel en aarde bewegen, de overheden moeten dit zo snel mogelijk realiseren."

Dirk Devroey: “Too little, too late”

VUB-professor Huisartsengeneeskunde Dirk Devroey is allesbehalve onder de indruk van de maatregelen. “De overheden hebben nog maar eens nagelaten om tijdig te anticiperen”, zegt de professor, die de genomen maatregelen ook weinig doortastend vindt.

Quote Het zijn opnieuw de mensen in de zorgsector die hiervoor opdraaien en een lange winter tegemoet gaan. Dirk Devroey

“Morgen tellen we 20.000 positieve testen, waarmee we op hetzelfde peil zitten als in de tweede piek van de pandemie”, zegt professor Devroey. “Er liggen ook al meer dan 500 mensen op de afdelingen intensieve zorgen in de ziekenhuizen. Hadden we deze maatregelen drie weken geleden genomen, dan hadden we het tij misschien kunnen doen keren. Nu loopt de situatie uit de hand. De stijging in de ziekenhuizen zal nog zeker een drietal weken aanhouden en dat zal opnieuw een hypotheek leggen op de reguliere zorg. Het zijn opnieuw de mensen in de zorgsector die hiervoor opdraaien en een lange winter tegemoet gaan.”

De maatregelen die nu genomen zijn, komen niet alleen te laat, ze zijn ook weinig doortastend, aldus nog de professor Huisartsengeneeskunde. “Duitsland heeft met een veel grotere bevolking 50.000 positieve testen en neemt veel ingrijpendere maatregelen. Wij nemen maatregelen die je zelfs niet gaat kunnen handhaven. Wie gaat er controleren of er CO2-meters in elk klaslokaal staan? Gaan politieagenten daarvoor op pad gaan? Wie gaat controleren hoe het er in de discotheken aan toe gaat? Die zelftesten zijn onzin, wie negatief wil zijn, zal negatief zijn.”

Professor Devroey is dan ook meer dan ontgoocheld. “Ook al omdat ik vorig jaar rond dezelfde periode hetzelfde heb gezegd, het is too little, too late.”

