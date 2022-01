Maas wordt over 8 maanden bijna helemaal drooggelegd tussen Franse grens en Namen

Vandaag zonnige winterdag, morgen aanvriezen­de mist verwacht

De week start in het zuiden en in het oosten van het land zonnig, ook al kunnen er nog soms lage wolken hangen, vooral in het noordwesten, of is er aanvriezende mist mogelijk. In de loop van de dag wordt het overal zonnig. Het wordt zo’n 2 graden in de Hoge Venen en 7 graden in Laag-België, meldt het KMI. Er staat een zwakke wind uit zuidoostelijke of veranderlijke richtingen. In de Ardennen waait de wind matig uit het zuidoosten.

