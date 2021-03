Maarten Vansteenkiste over paaspauze: “Krachtig signaal, maar afwachten of dit aanvaard wordt”

Motivatiepsycholoog Maarten Vansteenkiste (UGent) vindt dat het pakket maatregelen dat is aangekondigd een "krachtig signaal is dat de situatie ernstig is". De meest recente cijfers tonen een stijgend risicobewustzijn en bezorgdheid bij de bevolking. Maar het is afwachten of de motivatie om de nieuwe coronamaatregelen te volgen ook zal opveren, zoals in november is gebeurd. “Want toen heeft men geen beloftes moeten intrekken”, klinkt het.

Het Overlegcomité heeft volgens Vansteenkiste een ingrijpend pakket maatregelen genomen en “heeft ook goed aangegeven waarom het noodzakelijk was”. Nieuwe data tonen een stijgend risicobewustzijn en bezorgdheid over de verdere evolutie, wat sowieso al leidt tot een toegenomen motivatie om voorzorgen te nemen. "Het plan heeft duidelijkheid gebracht, al moeten enkele zaken nog verhelderd worden", zegt Vansteenkikste.

Vragen

“Het gaat om een lange reeks maatregelen die vergelijkbaar zijn met het recept dat we in november en december hebben gezien", klinkt het. “Dat heeft gewerkt en men heeft dat gecommuniceerd, wat goed is om het geloof in de genomen maatregelen te onderbouwen.” Dat er wordt ingegrepen in verschillende sectoren “kan helpen om van de komende afkoelingsperiode een collectieve inspanning te maken”.

Dat voor jongeren een reeks buitenactiviteiten nog steeds mogelijk zijn, is erg belangrijk voor de mentale gezondheid van de jeugd. Maar enkele beslissingen zullen ongetwijfeld op onbegrip rekenen, wat de motivatie kan ondermijnen. "Er zullen ongetwijfeld vragen komen over de motivatie en de redenering achter bepaalde maatregelen en de onderbouwing", zegt Vansteenkiste. "Het is belangrijk dat de virologen daar voldoende uitleg over blijven geven.”

Quote Het idee dat men 19 april opnieuw kan openen? Dat blijft riskant om te communice­ren. Maarten Vansteenkiste (UGent)

Risico

Toch leren beleidsmakers vandaag ook wat de risico’s zijn van het communiceren van vastgelegde data waarop versoepelingen worden aangekondigd. “Het is afwachten of dit pakket zich zal vertalen in een verbetering van de motivatie”, zegt Vansteenkiste daarover. "In november zag je na het afkondigen van de lockdown een verbeterd motivationeel draagvlak. Maar toen moesten geen beloftes worden ingetrokken."

Het is nu van cruciaal belangrijk dat de paaspauze zich ook overtuigend vertaald in terugvallende besmettingscijfers. Omdat de bevolking er nu vanuit kan gaan dat de situatie op 19 april een heropening zal toelaten. "Het idee dat men 19 april opnieuw kan openen? Dat blijft riskant om te communiceren", zegt Vansteenkikste. "Het is raar dat men dat nog steeds doet.”