Maar liefst 17 miljoen bijen kregen elke dag te eten door ‘Maai Mei Niet’

In 2022 heeft de ‘Maai Mei Niet’-campagne nog betere resultaten opgeleverd dan vorig jaar. Zo kregen er in 2021 14 miljoen bijen dagelijks te eten. Volgens ‘Knack’ stegen alle cijfers deze tweede editie. Er waren niet alleen meer deelnemers, maar er werd ook in meer tuinen geteld én er werden meer bloemen aangetroffen. Zo werden in 2.465 tuinen bloemen geteld tijdens de bloementelweek.

In totaal deden een op de drie van alle Vlaamse gemeenten, oftewel 150 gemeenten, mee aan de actie. Vorig jaar waren er dat nog 60. Dat alles heeft gezorgd voor een hogere ‘Nationale Nectarscore’, meldt ‘Knack’. Zo aten maar liefst 17 miljoen bijen elke dag van de ‘Maai Mei Niet’-gazons.

De score ging omhoog door het hogere aantal deelnemers en door de hogere gemiddelde nectarproductie per tuin, die met 50 procent toenam (van 31 mg nectarsuiker per vierkante meter naar 47 mg per vierkante meter). Dat is te danken aan het warme weer in de lentemaanden, meldt ‘Knack’.

Maaiplannen op maat

Dit jaar bleef er wel 22 procent minder hectare gazon ongemaaid. Zo was er vorig jaar sprake van 145 hectare en daalde dat resultaat nu tot 115 hectare. De verklaring is dubbel, schrijft ‘Knack’. Enerzijds daalde de gemiddelde omvang van niet-gemaaide gazons in privétuinen, anderzijds voerden minder gemeenten hun resultaten in en lieten ze minder gras ongemaaid.

Volgens het tijdschrift is die daling echter geen probleem. Zo kreeg al wie vorig jaar een heel gazon ongemaaid liet, in juni te maken met een erg wilde grasmat. Door een gazon een heel jaar stuk per stuk te maaien, zorgen deelnemers voor een duurzamer effect waaraan bestuivers veel meer hebben. Heel wat gemeenten gebruikten de symbolische deelname van vorig jaar bovendien als opstap naar maaiplannen op maat, die meer focussen op de biodiversiteit.