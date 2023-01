Maar liefst 155 vuurwerkslachtoffers tijdens feestperiode, gebruik van illegaal vuurwerk neemt toe

Lichtaart/Tielen/Wechelderzande Emotioneel afscheid van vermoorde bakkers­vrouw Ilse Michiels (54): “Nooit meer een knuffel, nooit meer ‘ik zie je graag’”

Een goedlachse, vrolijke vrouw. Een goede moeder, een toffe vriendin, een lieve dochter. Zo werd de net voor Kerstmis vermoorde verkoopster in een bakkerij in Wechelderzande Ilse Michiels (54) uit Tielen beschreven door haar familie en vriendin. Honderden mensen kwamen dinsdag in de aula van Uitvaart Verstappen afscheid nemen van haar. De woorden van haar zonen klonken liefdevol en vol gemis. “Als ik één gouden raad mag geven aan iedereen: neem altijd op als je mama belt”, klonk het bij een van de twee zonen.

