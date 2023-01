Maar 5 procent van fietspaden veilig? "Compleet op flessen getrokken”, zegt Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Peeters

De analyse dat maar 5 procent van de Vlaamse fietspaden veilig zou zijn, is volgens Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare Werken Lydia Peeters “compleet op flessen getrokken”. “Het is niet omdat we vandaag bredere fietspaden adviseren dat plots alle andere fietspaden die aangelegd zijn op basis van oudere normen onveilig zijn”, stelt de Open VLD-minister.

In het Fietsvademecum, dat midden vorig jaar nog grondig geüpdatet werd, zijn strengere ­normen voor fietspaden vastgelegd. Zo moeten fietspaden langs de Vlaamse wegen voortaan minstens 2 meter breed zijn in ­elke rijrichting. Uit cijfers die Vlaams Parlementslid Annick Lambrecht (Vooruit) opvroeg, blijkt dat amper 5,4 procent van de eenrichtingsfietspaden langs de gewestwegen aan die norm ­voldoet. De cijfers staan te lezen in de kranten van Mediahuis.

Maar daaruit concluderen dat maar 5 procent van de Vlaamse fietspaden veilig zou zijn, is volgens Vlaams minister Lydia Peeters veel te kort door de bocht. Zo willen de nieuwe richtlijnen niet zeggen dat alle fietspaden die volgens de ‘oude’ richtlijnen zijn aangelegd plots onveilig zouden zijn. “Het is logisch dat fietspaden die er vandaag liggen, nog niet voldoen aan een vademecum dat vorige zomer werd gepubliceerd. Gaan we nu werkelijk elk fietspad van 1,95 meter breed als onveilig beschouwen?”, vraagt de liberale minister zich af.

Rekening houden met verschillende parameters

Het heeft volgens Peeters ook geen zin om enkel op basis van de breedte van een fietspad uitspraken te doen over de veiligheid van het fietspad. “Verschillende parameters moeten daarvoor in rekening worden genomen, zoals de snelheid en intensiteit van het gemotoriseerd verkeer, mogelijke conflictpunten, de aanwezigheid van veiligheidsstroken en afscheiding van de rijbaan”, klinkt het.

Ook Wout Baert, coördinator bij Fietsberaad Vlaanderen, benadrukt dat de aanbevelingen in het nieuwe vademecum toekomstgericht zijn, zonder daarbij meteen alle bestaande fietspaden die (nog) niet aan de nieuwe normen voldoen als onveilig te bestempelen: “De nieuwe normen voor fietspaden spelen in op het veranderende aanbod van fietsen én op de sterkere verwachtingen die ook fietsers zelf uiten. Het is belangrijk dat nieuwe fietspaden gerealiseerd worden met de nieuwe normen in het achterhoofd, oudere fietspaden moeten in de eerste plaats regelmatig gescreend worden op gebruik, kwaliteit en verkeersveiligheid. Zo kunnen wegbeheerders bepalen of er al dan niet maatregelen moeten worden genomen om het fietspad te verbeteren.”

