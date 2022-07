Maar 4 op 751 studenten psychologie geslaagd door computerfout: “Cijfers waren in een foute kolom terechtgekomen”

Vlaanderen telt nu bijna 500 inwoners per vierkante kilometer

Vlaanderen heeft elk jaar meer inwoners, waardoor ook het gemiddeld aantal inwoners per vierkante kilometer gestaag toeneemt. Begin dit jaar was de bevolkingsdichtheid gestegen tot 492 mensen per vierkante kilometer. Dat staat in de dinsdag gepubliceerde brochure "Vlaanderen in Cijfers 2022" van Statistiek Vlaanderen.

