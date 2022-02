Maandelijks meer dan 26 miljoen dieren geslacht in 2021: meer varken en kip, minder rund

In 2021 zijn maandelijks 26,32 miljoen dieren geslacht in België. Wat het gewicht betreft, zijn varkens goed voor 62 procent van de totale hoeveelheid vlees: dat zijn maandelijks 965.000 varkens. In aantallen zijn kippen, met 25,2 miljoen geslachte dieren per maand, in de meerderheid. Dat meldt het Belgische statistiekbureau Statbel donderdag.