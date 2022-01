Maal zeven in vijf jaar tijd: bijna 200.000 geregistreerde gebruikers voor autodelen in België

Tien centimeter sneeuw mogelijk in Ardennen, winterse neerslag in Vlaanderen

Donderdag wisselen droge perioden af met enkele regenbuien. Mogelijks valt er ook smeltende sneeuw of korrelhagel. In de Ardennen gaat het om sneeuw. De maxima schommelen tussen -1 graad in de Hoge Venen, 4 graden in het centrum en 6 graden aan zee, bij een matige tot soms krachtige wind uit nood tot noordwest. Dat meldt het KMI.

6:44