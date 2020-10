Maakt deze Vlaamse ademtest het leven volgende zomer weer normaal?

Hoe werkt de test?

Aan het prestigieuze, technologische onderzoekscentrum imec in Leuven werken ze al sinds de uitbraak van Covid-19 met een team van meer dan veertig mensen aan de ontwikkeling van een nieuwe, snelle test die corona kan opsporen in uitgeademde lucht. “Het principe is relatief eenvoudig”, zegt Peter Peumans, Chief Technology Officer voor Gezondheid bij imec. “Je ademt eerst een minuut tot anderhalve minuut in een langwerpig, rond buisje (te vergelijken met een e-sigaret, red.). Je moet dus niet één keer hard en lang blazen zoals bij een alcoholtest, maar je kan rustig inademen via de neus en uitademen via de mond tot er genoeg lucht verzameld is.” In het toestelletje worden de viruspartikels — als die aanwezig zijn — vervolgens opgevangen door een minuscule chip. “Je steekt het toestelletje vervolgens in een analysemachine (ter grootte van een vaatwas, red.) waarop je na vijf minuten via een scherm de resultaten kan aflezen en een ticket kan uitprinten met de uitslag.”