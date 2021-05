Maak je eigen bierviltje en toost mee tijdens Tournée Générale

Meer dan 4.000 vacatures in kinderop­vang

2 mei Vorig jaar telde de Vlaamse kinderopvangsector meer dan 4.000 vacatures. Dat zijn er meer dan dubbel zoveel als in 2013. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Celia Groothedde (Groen) heeft opgevraagd bij minister van Werk Hilde Crevits (CD&V). “Er is de laatste jaren steeds meer vraag naar kinderopvang en de vacatures raken maar niet opgevuld. Dat komt omdat de werkomstandigheden er bijzonder zwaar zijn, de pedagogische ondersteuning tekortschiet, en de pensioengolf in de kinderopvang”, zegt Groothedde.