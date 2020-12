Lydia Peeters over invoering slimme kilometerheffing in Vlaanderen: “In 2025 kijken of randvoorwaarden vervuld zijn”

De invoering van een slimme kilometerheffing in Vlaanderen staat niet in het Vlaamse regeerakkoord en zal "deze legislatuur niet uitgerold worden". Maar Vlaams minister van Mobiliteit Lydia Peeters wil wel dat er een "tijdspad" komt en dat er in 2025 gekeken wordt of de randvoorwaarden voor de invoering vervuld zijn. Dat heeft de Open Vld-minister in het Vlaams Parlement geantwoord op vragen van Jos D'Haese (PVDA) en Lode Ceysens (CD&V).

De plannen van de Brusselse regering om vanaf 2022 een stadstol en een slimme kilometerheffing in te voeren doet ook in Vlaanderen het debat over de (on)zin van een slimme kilometerheffing opnieuw oplaaien. Ter herinnering: de vorige Vlaamse regering liet een studie uitvoeren naar de mogelijkheden van zo'n slimme heffing, maar de plannen werden begraven in het zicht van de verkiezingen van mei 2019. Ook de huidige Vlaamse regering wil niet weten van een slimme kilometerheffing.

Randvoorwaarden

In een recent interview met Het Belang van Limburg liet minister van Mobiliteit Lydia Peeters (Open Vld) verstaan dat zij wel voorstander is van een slimme en sturende kilometerheffing en dat zij graag in 2025 al eens wil kijken of de randvoorwaarden vervuld zijn.

In de commissie Mobiliteit van het Vlaams Parlement lichtte de minister die uitspraken toe. "Een slimme kilometerheffing die sturend werkt, kan voor mij en mijn partij. Maar dan moeten de randvoorwaarden vervuld zijn", aldus Peeters. Pendelaars moeten bijvoorbeeld voldoende alternatieven hebben om hun auto aan de kant te laten.

Quote Door te zeggen dat er een tijdspad moet komen, zegt u dat het wel degelijk de bedoeling is om de kilometer­hef­fing de volgende legisla­tuur in te voeren PVDA-parlementslid Jos D’Haese

“Opmerkelijk, maar eerlijk”

Voorlopig zijn die randvoorwaarden volgens Peeters niet vervuld en de Open Vld-minister benadrukt ook dat zo'n heffing niet in het regeerakkoord staat en er dus ook deze legislatuur niet komt. Maar ze wil wel dat er een "tijdspad" komt en dat er al in 2025 eens gekeken wordt of de randvoorwaarden dan wél vervuld zijn.

PVDA-parlementslid Jos D'Haese bestempelt de uitspraken van Peeters als "opmerkelijk, maar eerlijk". “De Vlaamse regering draagt het idee van de kilometerheffing eerst langs de voordeur naar buiten om het vervolgens langs de achterdeur opnieuw binnen te dragen. Want door te zeggen dat er een tijdspad moet komen, zegt u dat het wel degelijk de bedoeling is om het de volgende legislatuur in te voeren", aldus D'Haese.