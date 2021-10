Lydia Peeters legt rekeningrijden op tafel bij Vlaamse ministerraad: “Slimme, gebiedsdekkende kilometerheffing”

Nog veel onduide­lijk­he­den rond Covid Safe Ticket volgens Burgemees­ter van Bredene: “Vlaamse regering loopt feiten achterna"

Vanaf maandag (1 november) wordt het Covid Safe Ticket verplicht ingevoerd in de Vlaamse (en Waalse) horeca, alsook bij evenementen vanaf 200 personen binnen en 400 personen buiten. Het Vlaams Parlement zal later vandaag nog stemmen over de uitbreiding van de coronapas. Volgens de burgemeester van Bredene Steve Vandenberghe (Vooruit) is het nogal kort dag om zulke strenge maatregelen te gaan handhaven en is er nog veel niet duidelijk. “We zijn zo al overbevraagd”, zegt hij bij De Ochtend op Radio 1.

10:27