Luxewagens, handtassen van Louis Vuitton en Dior, horloges van Rolex en Bulgari en ongeveer 1 miljoen euro in cash in beslag genomen bij drugsmaffia

"Er is geen twijfel meer: de internationale en zelfs mondiale georganiseerde misdaad is duidelijk zeer aanwezig in België", zegt Eric Snoeck, directeur-generaal van de Federale Gerechtelijke Politie na de enorme politieactie gisteren. "We wisten al dat de haven van Antwerpen de grootste invoerhaven van cocaïne is, maar we zien nu duidelijk dat de maffia actief is in heel het land en dat ze haar activiteiten uitbreidt naar Brussel." Onze hoofdstad is een belangrijk centrum geworden voor de internationale cocaïnehandel, zo blijkt. 1.100 agenten vielen sinds gisterochtend vanaf 5 uur binnen op 114 locaties, vooral in Brussel, maar ook in Wallonië en één in Deurne. Het doel: "De cocaïnehandel naar België zoveel mogelijk te destabiliseren", aldus het federaal parket.