Luminus smeert klanten ongewenst duur energiecontract aan: “Ik vertrouw nooit meer iemand aan de telefoon”

Verrassend lang wachten op nieuwe quarantai­ne­re­gels in onderwijs: “Er was gewoon nog heel veel verwarring”

Bijna alle quarantaineregels in het onderwijs gaan op de schop. De nieuwe leuze is simpel: gezonde kinderen mogen naar school, maar wie positief getest heeft of ziek is, blijft thuis. Alleen niet-gevaccineerde tieners zullen na een hoogrisicocontact nog 10 dagen in quarantaine moeten gaan. Die beslissing van de ministers van Volksgezondheid en Onderwijs kwam er mits enige vertraging: zoals steeds zat het venijn weer in de details.

26 januari