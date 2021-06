Luminus-CEO nieuwe voorzitter FEBEG

Grote Coronastu­die: we geven weer vaker hand of zoen, EK-mat­chen volgen we in beperkte kring

17 juni Meer en meer respondenten van de Grote Coronastudie geven aan dat ze iemand buiten hun huishouden een hand of een kus gegeven hebben. Dat meldt de UAntwerpen donderdag. EK-matchen volgen doen we wel nog vooral in beperkte kring.