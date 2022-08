Luister hier fragmenten van de neonazistische bands die op Frontnacht optreden: “Het graf is klaar, ons ras verraden”

Bijna 10 keer zoveel onderaanne­mers op werf van ingestorte school, sectorfede­ra­tie en vakbonden reageren: “Veiligheid op bouwwerven moet beter”

De Confederatie Bouw en de vakbonden roepen op om de veiligheid op bouwwerven te verhogen. Dat doen ze naar aanleiding van een onderzoek van ‘VTM NIEUWS' en ‘Het Laatste Nieuws’, waaruit blijkt dat de hoofdaannemer van de ingestorte school in de wijk Nieuw Zuid in Antwerpen loog tegen de stad over het aantal onderaannemers. Vanuit politieke hoek komt kritiek: “Dat de stad Antwerpen zo slecht op de hoogte is van wie er werkt en wat er op haar werven gebeurd, is schuldig verzuim.”

