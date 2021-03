Luikse vrouw zwaar aangepakt omdat ze opkomt voor slachtoffers van verkrachting: “Daders kerfden met mes in mijn schouder, benen en buik”

Een Luikse vrouw die opkomt voor slachtoffers van verkrachting heeft eergisteren zelf een ware nachtmerrie beleefd. Orlane Graindorge (25) kreeg tientallen (oppervlakkige) messteken, duidelijk bedoeld om haar te intimideren. De vier daders konden er niet mee om dat ze vorige maand de vzw ‘Don’t Cry, Talk’ opgericht had. “Ik had enorm veel schrik. Ik dacht echt dat ze me zouden vermoorden”, getuigt de vrouw bij onze Waalse collega’s van 7sur7.

Twee jaar geleden was Orlane verkracht door iemand die ze persoonlijk kende. Na een lang verwerkingsproces verbrak ze vorige maand de stilte. Om lotgenoten de nodige mentale steun te geven, richtte ze voor hen die organisatie op. “Zoiets hadden we nog niet in Luik en dat was een groot probleem”, klonk het.

Voor de aanvallers bleek dat goedbedoelde initiatief echter een doorn in het oog. “Ik stond vorige dinsdag zoals gewoonlijk om 8 uur op”, doet Orlane het verhaal. “Mijn vriend was naar het werk vertrokken, maar hij was vergeten de deur op slot te doen. Dat overkomt hem wel vaker.”

“Om 9 uur stond ik plots oog in oog met vier gemaskerde spierbundels. Ze grepen me vast, gooiden me tegen de grond en namen uit de keuken het broodmes. Dat zou meer pijn doen, kreeg ik te horen. Vervolgens kreeg ik de keuze: ofwel zouden ze mij hard aanpakken, ofwel mijn kat. ‘Neem mij dan maar’, riep ik.”

“Littekens voor de rest van mijn leven”

Een van de daders kerfde vervolgens in haar schouder, arm, benen en buik. Extra foto’s op haar Facebookprofiel maken duidelijk hoe zwaar Orlane toegetakeld werd. “Hij bleef herhalen dat ik die littekens voor de rest van mijn leven zou meedragen. Stilaan werd ook hun motief duidelijk: mijn vzw had te veel aandacht gekregen en zou nooit het levenslicht mogen gezien hebben.”

Volledig scherm © Facebook

De laffe aanval zou uiteindelijk een kwartier aanhouden. In de geest van Orlane duurde het een eeuwigheid. “Ik heb mijn ogen de hele tijd gesloten gehouden, zo bang was ik. Uiteindelijk zijn ze gevlucht via de traphal.”

Veertig hechtingen

In het ziekenhuis had Orlane maar liefst veertig hechtingen nodig. “De dokter verbaasde zich erover dat ik nog bij bewustzijn was, na al het bloed dat ik verloren was. De daders waren volgens de politie heuse professionals. Iemand moet hen op me afgestuurd hebben om me schrik aan te jagen of - erger nog - te doden. Agenten denken ook dat ze mij al een tijdje in de gaten moeten gehouden hebben, vermits die flat niet mijn vaste woonplaats is.”

Ondanks de ferme opdoffer wil Orlane de moed niet laten zakken. “Ik word goed omringd en weet op wie ik kan rekenen. Mijn huisbaas wil zelfs bewakingscamera’s laten hangen, zodat ik me veiliger zou voelen. En mijn vriend werkt nu enkel nog van thuis uit. Als ik ‘s ochtends wakker word, overvalt de angst mij. Maar ik blijf sterk.”

Orlane heeft wel besloten om uit het project te stappen. “De vzw blijft sowieso bestaan, maar ik moet aan mijn eigen veiligheid en die van mijn naasten denken. Ik wil heel graag mijn steentje bijdragen aan de maatschappij, maar niet ten koste van mijn leven.”