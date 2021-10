Luikse Facebookgebruiker voor assisenhof wegens bedreigingen naar vrouwen toe: 12 maanden met uitstel in derde 'drukpersmisdrijf' sinds WOII

LUIKHet hof van assisen van Luik heeft de 34-jarige Sami Haenen woensdag veroordeeld tot een celstraf van 12 maanden met uitstel voor de rest van zijn voorlopige hechtenis. Eerder op de dag was de zelfverklaarde ‘incel’ schuldig bevonden aan een 'drukpersmisdrijf’ en bedreiging. Het was nog maar de derde keer sinds het einde van de Tweede Wereldoorlog dat een 'drukpersmisdrijf’ in ons land in een assisenproces eindigde.

Ook was het de allereerste keer in ons land dat het misdrijf in kwestie geen boek of pamfletten betrof, maar Facebook-posts. De dertiger uit het Luikse Flémalle ging wel vrijuit voor het aanzetten tot haat.

Haenen moest zich voor de volksjury verantwoorden omdat hij op sociale media vrouwen en feministen bedreigd zou hebben en ook opgeroepen zou hebben tot haat en geweld tegen vrouwen. Onder de pseudoniemen ‘Mike Dubois’ en ‘Sammy d’Arabie’ publiceerde hij op de kanalen Facebook, Twitter en Bittube.

De feiten gebeurden tussen 12 en 19 oktober vorig jaar. De berichten werden opgemerkt door Interpol Parijs, dat signaleerde dat een Belg haatberichten verspreidde op sociale media en een video deelde waarin hij beweerde ‘de nieuwe Elliot Rodger’ te zijn. Deze Amerikaan (22) pleegde in 2014 een massamoord nabij een universiteit in Santa Cruz (Californië). Bij die gruweldaad vielen zes dodelijke slachtoffers. Veertien anderen raakten gewond. Rodger sloeg na zijn daad de hand aan zichzelf.

Honkbalknuppel

Twee anderen hadden de dreigementen ook al opgemerkt in de berichten van Haenen, die onder een pseudoniem zich haatdragend uitliet over vrouwen en feministen. Het leidde tot een huiszoeking waarbij politieagenten hem met geweld onder dwang moesten houden. De man was gewapend met een honkbalknuppel.

In drie berichten beschreef Haenen zijn groeiende afkeer van vrouwen en hield hen verantwoordelijk voor zijn eigen seksuele en emotionele frustraties. In een 85 seconden durende video dreigde hij ermee om vrouwen met z’n honkbalknuppel te lijf te gaan. Hij wilde de strijd aangaan met het feminisme en wilde zijn leven zelfs geven om “de feministische plaag” neer te slaan.

Volledig scherm Sami Haenen overlegt met zijn advocaat Alexandre Wilmotte. © BELGA

‘Incel’

De beschuldigde verklaarde dat hij een ‘incel’ is, oftewel een persoon die tegen zijn wil single blijft. Het woord verwijst naar vrouwonvriendelijke online-groepen waarvan de leden er niet in slagen om seksuele of romantische relaties aan te gaan. De leden promoten geweld tegen vrouwen en dit is iets wat niet bij woorden alleen blijft: in Canada’s grootste stad Toronto reed vrouwenhater Alek Minassian in april 2018 met een busje willekeurig op voetgangers in. Acht vrouwen en twee mannen overleefden dit niet.

De jury achtte Haenen na vier uur beraadslaging schuldig aan het plegen van een drukpersmisdrijf en aan het verbaal bedreigen van vrouwen die kritiek op hem hadden. De juryleden waren van oordeel dat Haenens verklaringen van dien aard waren dat zij een ernstige bedreiging inhielden. Zijn beledigingen vormden in de ogen van de jury geen aanzetting tot haat of geweld, waardoor hij hiervoor werd vrijgesproken.

Het Luikse hof van assisen heeft hem veroordeeld tot 12 maanden gevangenisstraf met een proeftijd van 2 jaar voor het restant van de reeds uitgezeten voorlopige hechtenis. Op één week na heeft Sami Haenen het grootste deel van zijn gevangenisstraf thuis met een enkelband al uitgezeten. De toegekende proeftijdonderbreking geldt dus slechts voor een korte periode van de straf.

Geen Facebookverbod

Een verbod op berichten te plaatsen op Facebook en andere sociale media was gevraagd door de advocaat-generaal, maar is Haenen niet opgedrongen. Hij mag blijven publiceren op sociale media, “maar binnen de grenzen die tijdens zijn proces zijn ontdekt.”

De dertiger zal zich eveneens verplicht psychologisch moeten laten begeleiden. Ook moet hij volgens het arrest, regelmatig sporten, een baan vinden of zijn studies voortzetten. Zijn advocaat Alexandre Wilmotte reageert tevreden. “Het is een grote opluchting voor hem dat hij zijn vrijheid terugkrijgt en niet van zijn vrijheid van meningsuiting wordt beroofd. Er is geen censuur tegen hem. Dit is zeer belangrijk in een samenleving als de onze.” Tegelijkertijd wijst de advocaat ook op de zwakke punten van de huidige wetgeving inzake persdelicten.

Het is uiterst zeldzaam dat een persmisdrijf voor een assisenhof komt. Sinds het einde van WOII gebeurde dit slechts twee keer in ons land, in 1994 (Bergen) en in 2011 (Brussel). In Bergen ging het om racistische pamfletten, terwijl het in Brussel om de auteurs van een boek ging waarin oud-premier Paul Vanden Boeynants (1919-2001) in verband werd gebracht met zedenfeiten.

Volledig scherm Het proces in de Luikse assisenzaal. © BELGA