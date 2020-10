Luikse Colruyt-gerant (36) die positief testte op corona is overleden

De psychosociale dienst van de supermarktketen ondersteunt de collega’s met het verlies van hun gerant. Op sociale media laten velen een rouwbericht achter. Ze omschrijven D’Elia als een opperbeste kerel die zijn personeel echt kon geruststellen. “Zelfs bij de start van de coronacrisis toen de rijen ver tot buiten reikten, verloor hij zijn gevoel voor humor niet”, luidt een reactie. “Bij Colruyt was hij het zonnetje in huis. Een man die altijd glimlachte, dicht bij de klanten stond en altijd klaarstond om te helpen”, schrijft iemand. De gerant laat een jonge zoon na.

In de tweede coronagolf zijn naast het Brussels Gewest vooral de provincies Henegouwen en Luik getroffen. Artsen in de Luikse ziekenhuizen luiden de alarmbel. Het aantal opnames in de Covid 19-afdelingen blijft pijlsnel stijgen en overtreft nu al de situatie van in maart. De maximumcapaciteit is bijna helemaal bereikt. Er gaan stemmen op om patiënten over te brengen naar Limburgse ziekenhuizen.