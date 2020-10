Luiks ziekenhuis smeekt om hulp: “Vrees voor dramatische toestanden waarbij artsen zullen moeten kiezen wie blijft leven en wie niet”

Als de toevloed aan patiënten de komende dagen blijft aanhouden, dan is de kans reëel dat we over twee weken in dezelfde situatie zitten als Lombardije eerder dit jaar, zegt Philippe Devos, hoofd van de dienst intensieve zorgen. Er is dringend hulp nodig van andere provincies of van Duitsland, stelt de arts. Om de drukte aan te kunnen, worden mensen nu al een dag vroeger dan normaal naar huis gestuurd.



Het ziekenhuis wil koste was kost vermijden dat het in dezelfde situatie verzeilt als de ziekenhuizen in Lombardije destijds, toen de artsen moesten beslissen over wie blijft leven en wie niet. “Daarom onze noodkreet. Niet om de bevolking bang te maken, maar om ons te helpen niet in de situatie te komen die beangstigend kan zijn. Dat is ons doel”, aldus Devos.