Luiks bewakingsbedrijf haalt megacontract van Europese Commissie binnen ter waarde van 286 miljoen euro

ONZE OPINIE. “Het probleem is niet dat sommige Vlamingen het niet eens zijn, wel dat die twijfel zich nog steeds en te vaak uit in geweld en discrimina­tie tegen holebi’s”

Tolerant Vlaanderen! Dat interpreteer je uit een peiling van deze krant en VTM Nieuws over de aanvaarding van holebi’s. De overgrote meerderheid (liefst 89%!) gunt iedereen zijn geaardheid en de vrijheid om die ongeremd te beleven. Alleen zit het duiveltje in de details. Want wat houdt die vrijheid in?

